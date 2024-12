NOLA, IN ARRIVO LA TERZA ED. THETA SHORT FILM FESTIVAL

Si accendono i riflettori sulla terza edizione del Theta Short Film Festival, la kermesse dedicata ai cortometraggi che sta conquistando sempre più spazio nel panorama artistico internazionale. La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale nolana Il Cinematografo, ha già raccolto nella sua giovane storia oltre 1000 iscrizioni provenienti da più di 40 Paesi del mondo, affermandosi come un palcoscenico d’eccellenza per giovani registi e per un linguaggio artistico sempre più in cerca di pubblico. Tra i partner anche l’Università Federico II e Napoflix (canale 86) che trasmetterà le serate in onda tv. I finalisti si contenderanno i premi durante le due serate conclusive, in programma il 5 e 6 dicembre presso il cinema Savoia di Nola. Per la due giorni sono previste performance di attori, musicisti e ballerini, per un mix di arte e intrattenimento che promette di conquistare il pubblico. Ospiti, nomi del web e soprattutto registi provenienti da tutta Italia e dall’estero.

E proprio durante la prima serata, quella del 5 dicembre, ci sarà l’esibizione del cantautore Antonio Scafuri, uscito quest’anno con il singolo “Si nun ce staje tu” e impegnato attualmente nel termine dei lavori del suo primo album che vedrà la luce nel 2025. Scafuri, all’interno del suggestivo scenario del Festival, farà ascoltare – per l’occasione – un inedito eseguito chitarra e voce, la chiave intima che esalta la sua dimensione cantautorale.