Nola, il messaggio di Buon Natale del sindaco Gaetano Minieri

“È la vigilia di Natale ed oltre a rivolgere i più sinceri auguri alla città di Nola, non posso esimermi dal chiedervi di essere responsabili e di osservare scrupolosamente tutte le regole anti Covid. Purtroppo siamo entrati in una fase delicata dell’emergenza con l’aggravarsi della situazione epidemiologica che, seppur con uno scenario diverso rispetto allo scorso anno in termini di ospedalizzazione, non ci consente di abbassare la guardia.

L’uso della mascherina ed il distanziamento restano i principali “mezzi di contrasto” al virus – aggiunge – oltre alla campagna di vaccinazione che deve camminare spedita.

Nonostante ciò, abbiamo cercato di rendere la città accogliente e bella per consentire a tutti di poterla vivere con serenità.

Grazie agli sforzi comunali ed alla generosità di aziende del territorio che ringrazio, come EXPERT PARENTE (bellissima la villa comunale come non la si vedeva da tempo), CIS INTERPORTO, SUPERMERCATI PICCOLO e SPIEZIA TYRES, siamo riusciti a garantire le luminarie anche quest’anno dando risalto non solo al centro storico ma anche alle periferie.

Stiamo per entrare nel nuovo anno – continua il sindaco – proviamo a farlo con rinnovata fiducia nel futuro sperando in giorni migliori.

Cerchiamo di farlo senza alzare muri lavorando, insieme, per la comunità ed il benessere collettivo. Buon Natale a Voi ed alle Vostre famiglie”.

