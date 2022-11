Nola 1925: Mister Cavallaro parla alla stampa prima della trasferta con il Frascati

“I miei ragazzi hanno fatto un’ottima partita con la Paganese, per il clima che c’era sembrava una gara di C e non di D”. Lo ha affermato l’allenatore del Nola 1925, Giovanni Cavallaro, nella conferenza stampa pre Frascati-Nola. “I tifosi hanno visto il nostro impegno e lo hanno apprezzato, noi siamo contenti che li abbiamo ritrovati allo Sporting, senza loro non avremmo raggiunto quell’ottimo risultato – ha continuato mister Cavallaro – Stiamo lavorando sul fattore mentale. Questo non è un gruppo che ho formato io ma che sono orgoglioso di allenare. Non tutti rispondono alla stessa maniera ma ci allineeremo. La società è forte, credo che possa cominciare un nuovo ciclo per il calcio a Nola. Dobbiamo uscire da questo momento difficile. Il Frascati è un’ottima squadra, dobbiamo affrontare ogni partita come se fosse una gara a sè, se saremo costanti riusciremo a fare bene”.