Nicoletta Longobardi ieri ad Avellino insieme a Gianfranco Rotondi e Edmondo Cirielli per ringraziamento post elezioni

Si è tenuto ieri pomeriggio presso il Viva Hotel di Avellino un convegno organizzato da Gianfranco Rotondi, eletto alla Camera nelle elezioni di settembre nel collegio irpino, di ringraziamento agli elettori. A presentare il pomeriggio politico al tavolo con Rotondi e Edmondo Cirielli, la consigliere comunale avellana Nicoletta Longobardi, sua sostenitrice in campagna elettorale. La consigliera avellana ha esordito dicendo che “finalmente l’Irpinia è rappresentata da persone di spiccata professionalità, come quella di Gianfranco Rotondi, ed il risultato elettorale del collegio è stato qualcosa di eccezionale. Finalmente l’Irpinia ha avuto la possibilità di una scelta, basta predominio e basta malgoverno del centrosinistra. Si spera che a noi giovani sia data la possibilità di vedere realizzati i nostri progetti, di potere costruire il nostro futuro, non più lontano dalle nostre famiglie, e soprattutto di poter collaborare alla costruzione di una società migliore. Auguro ai nostri rappresentanti un buon lavoro.

Dopo la Consigliere avellana la parola è passata a Edmondo Cirielli, eletto nel collegio Salerno-Avellino, che ha ringraziato l’on Rotondi per aver voluto questo pomeriggio di ringraziamento e soprattutto, ha affermato: “lo ringraziamo per aver accettato la candidatura in questo collegio, altrimenti questo collegio sarebbe rimasto al centro sinistra. Rotondi è una persona che può fare molto per il territorio irpino. Sono stato eletto nel collegio di Avellino-Salerno e mi impegnerò fino alla fine del mio mandato. Non farò mancherà la mia presenza sul territorio”.

In una sala colma, ha preso poi la parola Gianfranco Rotondi, il quale ha voluto ringraziare Ciriello per aver voluto la sua candidatura nel collegio irpino. Ha poi affermato che la strada è in discesa, grazie al consenso del Governo Meloni “destinato a durare dieci anni anche grazie all’equilibrio raggiunto sul mix di competenze e rappresentanze. Per questo ci sono le condizioni per una stagione di riforme e trasformazione del Paese, a cominciare dalle Aree Interne”.