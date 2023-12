Natale in Arte all’I.C.”Mercogliano-Guadagni di Cimitile”

Emozioni di Natale ieri sera, 21 dicembre al centro Nadur di Cicciano, dove si sono esibiti gli alunni delle classi quinte della Primaria dei plessi IACP, Flli MERCOGLIANO e COMIZIANO, accompagnati dalla Young Orchestra Guadagni. A seguire gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado, plessi Guadagni – Gallo, hanno contribuito, in un crescendo emotivo, accompagnati dalle note della Young Orchestra Guadagni, sapientemente diretti dai maestri di strumento e dal coro degli alunni della classe prima B, a diffondere nel teatro la dolce armonia del Natale, caratterizzata anche dalla solidarietà, infatti sono stati devoluti i proventi di una raccolta fondi ad opera dei genitori delle classi quinte dei plessi IACP, F.lli MERCOGLIANO e COMIZIANO e dei genitori delle classi prime, seconde e terze del corso ad indirizzo MUSICALE del plesso Guadagni ad Associazioni che operano al servizio della ricerca in ambito medico.

Gli alunni hanno partecipato con entusiasmo in un evento unico che ha coinvolto Musica,Teatro, Poesia, Canto e Ballo. L’iniziativa nasce da un progetto di continuità tra le classi quinte della Primaria e tutte le classi della Secondaria di primo grado. Nel corso dell’evento si è tenuto il Mercatino della Solidarietà con la vendita di manufatti creati nel corso del progetto Natale in Arte a cura degli alunni della Scuola Secondaria e il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

La preside, Prof. Ssa Anna Iossa, nel ringraziare i genitori, i docenti e soprattutto i ragazzi, si è soffermata sulle emozioni che hanno trasmesso gli alunni che si lasciano coinvolgere in percorsi di insegnamento-apprendimento innovativi che mirano allo sviluppo di competenze civiche e sociali.

Anche il Sindaco di Cimitile, Avv. Filomena Balletta, ha sottolineato l’importanza dei valori che la scuola veicola, soffermandosi anche sulla sinergia che si è creata con il Sindaco di Cicciano, Prof. Giuseppe Caccavale che, nel suo saluto, ha sottolineato l’importanza di eventi che contribuiscono a creare un proficuo scambio di relazioni sociali e culturali tra gli Enti locali. L’Assessore all’Istruzione del Comune di Cimitile, Avv. Anna Mercogliano, nel complimentarsi con la Scuola per l’iniziativa ha ringraziato in special modo i ragazzi che hanno messo in evidenza le doti artistiche e la creatività che li anima.

Ancora una volta, l’I. C. MERCOGLIANO GUADAGNI di Cimitile – Comiziano, si fa promotore di iniziative di didattica esperienziale innovative che promuovono anche lo sviluppo e la valorizzazione delle arti espressive che concorrono all’educazione al Bello che è uno dei punti fondamentali della Mission dell’Istituto.