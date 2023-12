100 DI QUESTI GIORNI. Baiano, per la dottoressa Teresa Milite specializzazione in Oncologia presso l’Istituto Nazionale dei tumori IRCCS “Fondazione G.Pascale “ Napoli

Dopo aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia con il massimo dei voti e la lode, la dottoressa Teresa Milite ha oggi conseguito la specializzazione in Oncologia presso l’Istituto Nazionale dei tumori IRCCS “Fondazione G.Pascale “ Napoli con voto 110 e lode.

Durante il percorso di specializzazione la dott.ssa si è inserita in contesti di importanza nazionale per quanto riguarda l’oncologia fino ad arrivare a lavorare con equipe di medici oncologi nazionali, ma anche con il gruppo AIOM per la creazione di nuove linee per la prevenzione oncologica del tumore al seno.

Questo giorno è un nuovo punto di partenza per la sua carriera professionale con un contratto di assunzione presso l’Istituto Nazionale dei tumori di Napoli “Fondazione G. Pascale”.

Il nostro augurio è che tu possa avere un futuro brillante ricco di gratificazioni personali

Ad maiora papà, mamma e Elio.