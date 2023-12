Avellino- Musica e cultura al Liceo Imbriani con “Libriamoci”.

di Andrea Squittieri

Il Liceo polivalente “P.E. Imbriani” di Avellino ha appena concluso l’ultima edizione della manifestazione “Libriamoci”, format nazionale dedicato ai libri e alla cultura tenutosi dal 18 al 22 dicembre. Il tema di quest’anno, che ha coinvolto ragazzi e docenti, è stato: “ Viaggio attraverso le parole e le note della musica degli anni ‘70/’80/’90”. Gli studenti e le studentesse, sotto l’egida della prof.ssa D’Amato, si sono esibiti in performance canore e teatrali presso il Polo Giovani della Diocesi di Avellino, dando vita a rappresentazioni di forte impatto in grado di unire arte e attualità. I grandi capolavori musicali del secolo scorso, infatti, hanno fatto da sfondo alla trattazione della tematica della violenza di genere, aspetto sociale estremamente sentito dai giovanissimi. L’adesione a “Libriamoci” è l’ultimo tassello della plurisecolare storia del Liceo Imbriani, istituto che presenta ai propri studenti un’offerta formativa in grado di andare ben oltre l’insegnamento cattedratico e che si conferma tra le punte di diamante dell’istruzione in Irpinia. La storica scuola del capoluogo, tra l’altro, attende con ansia l’inaugurazione delle nuove modernissime strutture scolastiche che, entro pochi anni, dovrebbero prendere il posto dei vecchi edifici di Via Pescatori.