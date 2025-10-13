Napoli, turisti irlandesi aggrediti e scippati in pieno giorno: arrestato un diciottenne

Attimi di paura nel cuore di Napoli. In piazza Garibaldi, all’altezza dell’incrocio con via Alessandro Poerio, una coppia di turisti irlandesi è stata vittima di un violento scippo in pieno giorno.

L’allarme è scattato quando una donna, straniera e visibilmente scossa, ha chiesto aiuto agli agenti della Polizia Locale in servizio nella zona. L’Unità Operativa San Lorenzo è intervenuta immediatamente, trovando sul posto un uomo che, con grande coraggio, stava trattenendo il presunto autore dell’aggressione appena avvenuta sotto gli occhi di numerosi passanti.

Secondo la ricostruzione degli agenti, il responsabile, un diciottenne di nazionalità marocchina senza documenti e senza fissa dimora, si era avvicinato ai due turisti mentre attraversavano la strada. Con un gesto improvviso ha stretto un braccio attorno al collo dell’uomo e gli ha strappato una catenina d’oro, provocandogli una ferita alla gola.

Il giovane è stato subito bloccato e accompagnato negli uffici della Polizia Locale per l’identificazione e la fotosegnalazione. Dovrà rispondere di furto con strappo, lesioni personali e soggiorno irregolare sul territorio nazionale.

Dopo la convalida dell’arresto, il giudice lo ha condannato a un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione, con sospensione della pena. La coppia irlandese, pur scossa dall’accaduto, ha ringraziato gli agenti e i cittadini intervenuti per l’aiuto immediato.