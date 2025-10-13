Campania, scosse nel centrodestra: Santangelo passa a Fratelli d’Italia, Cinque e Piscitelli approdano alla Lega

Napoli- Alla vigilia della presentazione delle liste per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre, il centrodestra campano vive ore di intenso movimento politico. In un quadro in continua evoluzione, Vincenzo Santangelo, consigliere regionale uscente eletto con Italia Viva, ha ufficializzato il proprio ingresso in Fratelli d’Italia, mentre Gennaro Cinque e Alfonso Piscitelli hanno annunciato l’adesione alla Lega.

L’ingresso di Santangelo sarà formalizzato mercoledì 15 ottobre a Maddaloni, nella sede della scuola “Dolce e Salato” di via Raffaele Viviani, durante un incontro pubblico al quale prenderà parte anche Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri e candidato presidente della Regione per la coalizione di centrodestra. Con lui interverranno il coordinatore provinciale Gimmi Cangiano, il deputato Marco Cerreto e la senatrice Giovanna Petrenga. L’appuntamento segnerà anche la candidatura ufficiale di Santangelo nella lista di Fratelli d’Italia per le prossime Regionali.

Parallelamente la Lega rafforza la propria presenza in Campania con l’ingresso dei consiglieri regionali Cinque e Piscitelli. In una nota diffusa dal partito, il Carroccio sottolinea che si tratta di un passo importante in vista delle elezioni regionali, dove la Lega sarà determinante all’interno della coalizione per sostenere la candidatura di Cirielli e avviare una nuova stagione di governo dopo dieci anni di amministrazione di centrosinistra.

I due nuovi ingressi sono stati accolti dal segretario Matteo Salvini e dal vice segretario federale Claudio Durigon, con un incontro che secondo fonti del partito avrebbe tracciato le linee della prossima campagna elettorale. Nei prossimi giorni Cinque e Piscitelli saranno impegnati in prima linea per ampliare la squadra e consolidare l’area del centrodestra in vista del voto di novembre.