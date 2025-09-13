Ogni rombo un ricordo, ogni curva un’emozione: Altavilla Irpina ha celebrato Mario Severino

Ieri, sabato 13 settembre 2025, Altavilla Irpina ha ospitato la prima edizione del raduno motociclistico “Ogni rombo un ricordo, ogni curva un’emozione”, promosso dal gruppo Lupi on the Road e dedicato a Mario Severino. Una manifestazione che ha unito passione per le due ruote, spiritualità e comunità, trasformando il paese in un appuntamento simbolico e condiviso.

La giornata si è aperta con le iscrizioni, arricchite da gadget e ticket di benvenuto, seguite da un aperitivo inaugurale. In mattinata i partecipanti hanno visitato il museo della Gente senza Storia, il museo dedicato a Giovanni Feola e le miniere di zolfo di Altavilla: un percorso pensato per far conoscere a chi arrivava da fuori le radici del territorio. Dopo la pausa pranzo, spazio alle prove più attese: la gara Decibel, la gara di Lentezza, la lotteria e le premiazioni.

Il momento centrale è stato quello della memoria. Il sindaco di Altavilla Irpina, dott. Mario Vanni, ha ricordato la figura di Mario Severino, seguito dalla benedizione di Don Livio che ha dato un sigillo spirituale all’evento. Durante le premiazioni, la mamma di Mario, Silvana, ha ricevuto una medaglia in suo onore e ha avuto lei stessa la forza di consegnare i riconoscimenti ai vincitori.

A nome degli organizzatori, Giovanni Barone ha voluto sottolineare:

«Vogliamo ringraziare tutti i gruppi di moto che hanno partecipato a questa manifestazione, il Gabbiano, la Misericordia, gli stand, i bar e tutte le attività che ci hanno dato una mano. È stato importante riportare alla memoria la figura di Mario, un ragazzo gentile, disponibile, sempre presente a tutte le manifestazioni e volontario della Misericordia. Questa è stata la prima edizione e speriamo davvero sia l’inizio di una lunga serie».

La giornata si è conclusa con la consapevolezza di aver dato vita a un evento che unisce memoria, passione e comunità. Altavilla Irpina ha reso omaggio a Mario Severino nel segno della condivisione e della continuità, trasformando il rombo dei motori in simbolo di ricordo e di futuro.