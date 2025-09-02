Irpinia, le previsioni meteo di oggi: martedì 2 settembre 2025

AVELLINO – La giornata in Irpinia si apre con condizioni di tempo stabile e soleggiato, ma non durerà a lungo. Nel corso della mattinata è atteso un progressivo aumento della nuvolosità, con cielo che tenderà a coprirsi in modo più diffuso.

A partire dalle ore centrali saranno possibili precipitazioni sparse, in alcuni casi sotto forma di rovescio o temporale. I fenomeni, localmente intensi, interesseranno diversi settori della provincia ma tenderanno a esaurirsi in serata, lasciando spazio a un graduale miglioramento.

Sul fronte delle temperature si registra un lieve rialzo delle minime, mentre le massime sono attese in calo rispetto ai giorni precedenti. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, con intensità moderata o a tratti sostenuta, per poi ruotare da ponente nel pomeriggio e attenuarsi progressivamente in serata.

In sintesi, sarà una giornata caratterizzata da variabilità e instabilità pomeridiana, con temporali sparsi e un clima che conferma il graduale passaggio verso condizioni tipicamente autunnali.