Napoli, incidente in Tangenziale: scooter a terra nella galleria Capodimonte, traffico paralizzato

Momenti di forte rallentamento nel pomeriggio di oggi lungo la Tangenziale di Napoli a causa di un incidente avvenuto all’interno della galleria Capodimonte, in direzione Capodichino.

Per cause ancora in fase di accertamento, uno scooter è finito sull’asfalto poco dopo le 14. Il conducente è rimasto ferito ed è stato soccorso dai sanitari del 118 intervenuti rapidamente sul posto insieme agli agenti della Polizia Stradale.

Dopo le prime cure direttamente in Tangenziale, il centauro è stato trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti. Al momento non sono state rese note le sue condizioni.

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione, con traffico rallentato e lunghe code formatesi nel tratto interessato dal sinistro. Disagi alla viabilità si sono registrati soprattutto in direzione est, verso Capodichino.

La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per effettuare i rilievi e ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.