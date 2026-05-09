Montemiletto, tragedia in campagna: 74enne muore dopo un incidente con il trattore

Dramma nelle campagne di Montemiletto, dove un uomo di 74 anni ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto mentre era impegnato in alcuni lavori agricoli all’interno di un terreno di sua proprietà.

La tragedia si è verificata nella mattinata in Contrada Canale. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo agricolo sul quale stava lavorando si sarebbe improvvisamente ribaltato per cause ancora in fase di accertamento.

Immediata la richiesta di soccorso. Sul posto sono intervenuti un medico e i sanitari del 118, che hanno trasferito l’uomo in codice rosso all’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino. Nonostante i tentativi dei medici, il 74enne è deceduto poche ore dopo il ricovero.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri, chiamati a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

La notizia ha rapidamente fatto il giro della comunità di Montemiletto, dove la morte dell’uomo ha suscitato dolore e sconcerto. Una tragedia che riporta ancora una volta l’attenzione sui rischi legati al lavoro nei campi e all’utilizzo dei mezzi agricoli.

L’episodio arriva a pochi giorni da un’altra tragedia avvenuta in Irpinia, a Montemarano, dove un giovane di trent’anni aveva perso la vita in circostanze simili.