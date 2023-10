NAPOLI. Galleria Umberto I: aggredisce un addetto alla sicurezza dopo aver rubato profumi. La Polizia di Stato arresta un 48enne napoletano.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato San Paolo nel transitare in via San Carlo hanno notato un addetto alla sicurezza che stava trattenendo un soggetto che, per liberarsi, lo aveva colpito al volto.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno bloccato quest’ultimo accertando che lo stesso, poco prima, era entrato in un esercizio commerciale della Galleria Umberto I ed aveva asportato dei profumi per un valore di circa 1000 euro facendo scattare l’allarme sonoro delle barriere antitaccheggio nel tentativo di guadagnarsi la fuga.

Pertanto, un 48enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per rapina impropria.