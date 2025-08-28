Napoli, colpi d’arma da fuoco a Montesanto: un proiettile centra un appartamento

NAPOLI — Una notte di tensione nel cuore di Napoli. Un colpo di pistola ha squarciato il silenzio di via Scale Montesanto, lasciando dietro di sé paura e domande senza risposta.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Centro, un proiettile è stato esploso contro un palazzo al civico 5 e ha raggiunto il soffitto della camera da letto di un appartamento al quarto piano. All’interno, una famiglia incensurata, rimasta illesa ma profondamente scossa dall’accaduto.

Non ci sono feriti, ma l’episodio ha seminato panico tra i residenti della zona, già abituati a convivere con episodi di microcriminalità e tensioni notturne. Le indagini sono in corso per chiarire la matrice e la dinamica dell’accaduto. Al momento restano aperte tutte le ipotesi: dal gesto intimidatorio al colpo esploso per errore.

Il quartiere di Montesanto, stretto tra vicoli e palazzi popolari, è spesso cartina di tornasole delle fragilità urbane di Napoli: sovraffollamento, degrado e convivenza difficile tra cittadini comuni e frange criminali. Episodi come quello di ieri rischiano di alimentare un clima di insicurezza diffusa.

La procura segue da vicino l’inchiesta, mentre i residenti chiedono risposte rapide e una presenza più visibile delle forze dell’ordine. Per ora resta la paura, e un foro nel soffitto che racconta di una città ancora sospesa tra quotidianità e violenza.