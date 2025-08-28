Champions League, oggi il sorteggio a Montecarlo: Italia al via con quattro squadre

La nuova stagione di Champions League prende ufficialmente il via oggi, giovedì 28 agosto, con il sorteggio della fase campionato in programma alle ore 18:00 a Montecarlo e trasmesso in diretta e in chiaro su Tv8.

La formula

Confermata la formula introdotta lo scorso anno: 36 squadre in un unico girone, suddivise in quattro fasce in base al coefficiente Uefa. Ogni club affronterà otto partite contro avversarie di fasce diverse, per poi comporre la classifica generale.

Le prime otto della graduatoria accederanno direttamente agli ottavi di finale. Le squadre dalla nona alla ventiquattresima posizione si giocheranno l’accesso agli ottavi attraverso i playoff, mentre le ultime dodici saranno eliminate.

Le italiane in corsa

L’Italia partecipa con quattro rappresentanti:

• Inter in prima fascia, finalista due volte negli ultimi tre anni e tra le favorite del torneo;

• Atalanta e Juventus in seconda fascia, entrambe pronte a misurarsi con le big d’Europa;

• Napoli, campione d’Italia 2023, inserito in terza fascia.

Un’edizione tutta da vivere

Sarà un sorteggio che attirerà l’attenzione di milioni di tifosi in tutta Europa. L’inedito girone unico rende infatti ogni partita decisiva per la classifica finale, aumentando equilibrio e spettacolo.

Con Inter, Atalanta, Juventus e Napoli pronte a dare battaglia, l’Italia sogna un percorso da protagonista. L’appuntamento è fissato per le 18:00: la Champions League 2024/2025 è pronta a partire.