Napoli. Cettina Prezioso: madre, donna di scuola, artista della cartapesta. L’icona di Federico II, impreziosisce i progetti della 5 G Academy 2023

di Gianni Amodeo

Messaggio seducente nella leggerezza dei toni e nella variegata intensità visiva per i temi veicolati, coniugando al top dell’eccellenza interattiva cultura, storia, digitalizzazione, tecniche olografiche, con la mediazione dell’arte. E’ il messaggio diffuso dalla presentazione dei progetti ideati e realizzati da giovani ricercatrici e ricercatori della 5 G Academy, a conclusione dei corsi di Alta formazione specialistica svolti nel 2023, nelle ultramoderne strutture del Polo scientifico della Federico II. Una modalità di rappresentazione nitida e convincente fin dal contesto, se non inedito, certamente raro, scelto a far da cornice all’evento nel cuore della sede centrale dell’Università di Napoli, in corso Umberto, tra il Cortile delle Statue, lo Scalone della Minerva, l’Aula Pessina.

Un’ambientazione più che congrua, per dare il maggiore e migliore risalto possibile al lavoro svolto dalla 5 G Academy, facendo,al contempo, riscoprire la figura e l’operato di Federico II, lo Stupor mundi, che nel 1224 fondò l’Ateneo partenopeo, tra i più antichi presidi di cultura laica nel mondo, per una storia che continua proiettata sempre più nell’ Antropocene. Ed è proprio al centro del progetto ReVivo che si colloca l’incontro con lo Stupor mundi, fatto rivivere dalla voce e dalle sembianze digitalizzate dell’attore Massimiliano Gallo, narratore olografico, per antonomasia. Un modulo di ultra– sofisticato e godibile racconto tecnologico, quello del celebre attore napoletano e vera gemma dell’evento, ma non unica ed esclusiva gemma, a fronte del contrappunto … nature costituita dall’icona di Federico II inciso e plasmato nella scultura di cartapesta, composta e realizzata da Cettina Prezioso con quello spirito di creatività e duttilità estetica che ne costituisce la cifra d’artista … per passione, come è solita affermare, parlando delle sue opere sempre più richieste e ricercate.

Madre – Mariano e Maria Elena sono impegnati nella professione di architetti, Luigi nella professione per la promozione dei Beni ambientali e culturali- Cettina Prezioso è stata donna di Scuola, con lunga permanenza nell’Istituto statale d’istruzione superiore Masullo–Theti e nel Liceo classico Carducci, a Nola, quale docente di Educazione fisica e … animatrice di spettacoli teatrali e di vario genere musical- canoro. Un rapporto, quello con il con il mondo della Scuola, fondamentale per Cettina Prezioso nell’ampliare orizzonti di conoscenza e sensibilità, che riverbera e proietta nei manufatti di cartapesta che raccontano la natura, il paesaggio con predilezione per gli alberi, e l’ umano.

E nel Federico II, atteggiato nella scultorea raffigurazione in cartapesta, che ha realizzato, si legge un’articolata gamma di simbologie e metafore, con cui si caricano e dispiegano l’operato e le idee dello Stupor mundi, nel favorire il dialogo aperto tra la civiltà e valori greco–romani e la cultura araba. E così in primo piano, spicca la piramide di libri, che accoglie Federico II. La piramide è espressione del moto ascensionale, verso il cielo, l’alto che nobilita mente e idealità umanitarie e umanizzanti, saldandosi e connettendosi con i libri, testimoni del valore della cultura che è ricerca, studio, sacrificio, apertura e umiltà, le sole e uniche chiavi di volta che aprono i percorsi della conoscenza. Emblematica la postura delle mani: con la sinistra, Federico II sorregge il globo crucigero – è il globo che supporta la croce, in etimologia latina crux – crucis, croce appunto, gero– geris– gessi – gestum– gerere, portare, sorreggere. E così la croce assurge alla dimensione dell’universale spirito cristiano; con la destra, regge lo scettro gigliato, rappresentativo del sommo potere imperiale.

Particolarmente significativo, il profilo del volto modellato senza lineamenti caratterizzanti quasi anonimo e indefinibile dall’angolo visuale di chi guarda. Un modo espressivo scelto dall’artista, come per sollecitare nell’osservatore la capacità immaginativa nel conferire propri lineamenti caratterizzanti al volto dello Stupor mundi, per evidenziarne la molteplicità degli interessi culturali che praticò vita naturale durante. Parimenti è ben eloquente il linguaggio metaforico nella postura delle gambe; quella di destra tesa verso il basso, indica l’amore che Federico II sempre nutrì verso il popolo e il rispetto dei valori terreni, riconducibili in senso lato a quello che nei nostri giorni si chiamerebbe cultura materiale e della civile convivenza secondo il primato della giustizia e gli ordinamenti di legge. Di converso, la gamba sinistra posizionata più in alto rispetto alla destra, corrisponde alla metafora dei valori ideali, poetici, filosofici e ascetici. E’ la summa dei principi e delle istanze del moto ascensionale, simboleggiato dalla piramide dei libri, che accoglie Federico II, fonte della luce della conoscenza, già evidenziata.

Un’opera parlante da sola, ben integrata nella bella vetrina dei progetti della 5 G Academy.