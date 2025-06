Napoli, camion frigo fuori controllo si schianta contro un muro ai Quartieri Spagnoli: sfiorata la tragedia.(foto)

Momenti di panico ai Quartieri Spagnoli, nel cuore di Napoli, dove un camion frigo è piombato a folle velocità lungo via Girardi prima di schiantarsi contro un muro. Il conducente, un uomo di 48 anni, è rimasto intrappolato nell’abitacolo ed è stato estratto dai vigili del fuoco dopo un delicato intervento. È attualmente ricoverato in ospedale: le sue condizioni sono serie ma non critiche.

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo era in transito lungo vico Trinità delle Monache, una delle strade più ripide della zona, quando avrebbe improvvisamente perso il controllo a causa di un guasto ai freni. Il camion ha cominciato a prendere velocità, travolgendo auto in sosta e danneggiando le vetrine di alcuni locali al piano terra. Solo l’impatto con dei paletti stradali e poi con un muro ne ha arrestato la corsa.

Sul posto sono accorsi polizia di Stato, vigili urbani, vigili del fuoco e ambulanze del 118. Le operazioni di soccorso sono durate diversi minuti, complicate dalle condizioni del veicolo e dalla posizione dell’uomo incastrato tra le lamiere. Una volta liberato, il conducente è stato affidato ai sanitari e trasportato in ospedale per le cure necessarie.

Le immagini e i video diffusi sui social mostrano la gravità dell’incidente: carrozzeria distrutta, segni di impatto sulle facciate degli edifici e dissuasori stradali divelti. Testimoni presenti al momento dello schianto raccontano di scene drammatiche, con residenti in fuga e un forte boato che ha fatto temere il peggio.

Gli agenti del commissariato Dante, insieme alla polizia municipale, stanno conducendo gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Al vaglio anche lo stato di manutenzione del mezzo.

L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle strade storiche di Napoli, spesso caratterizzate da pendenze ripide e marciapiedi stretti. In molti chiedono limitazioni più rigorose al transito dei mezzi pesanti in aree così delicate e densamente abitate. La tragedia, stavolta, è stata evitata solo per un caso fortuito.