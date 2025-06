Avellino, la sindaca Nargi lancia il piano per la cultura e l’economia della notte: «Una città viva anche dopo il tramonto»

Un nuovo approccio alla vivibilità urbana, capace di includere anche le ore notturne nella progettazione dello sviluppo cittadino. È questo il messaggio lanciato dalla sindaca di Avellino, Laura Nargi, attraverso un post pubblicato sui social in cui annuncia l’avvio di un piano dedicato all’economia e alla cultura della notte.

La notte è un’opportunità di crescita culturale e sociale, ha scritto la prima cittadina. E Avellino di notte può e deve essere più bella, più attrattiva, più accogliente, più inclusiva e più sicura. Parole che delineano una visione ampia, incentrata sulla valorizzazione degli spazi urbani anche nelle ore serali attraverso interventi mirati e condivisi.

Il piano, definito come un percorso partecipato, punta a raccogliere le istanze di chi vive, lavora o fruisce della città dopo il tramonto. Sarà un lavoro dal basso, costruito con l’ascolto dei cittadini, degli esercenti, delle realtà culturali e associative, per dare forma a un modello di coesistenza sostenibile tra le diverse anime della città.

Il nostro obiettivo è semplice: vogliamo conciliare e far coesistere le necessità di tutti attraverso un processo generativo di momenti di sana aggregazione, ha spiegato Nargi. La notte, quindi, come spazio non solo per il divertimento ma anche per la cultura, il lavoro, la socialità e l’inclusione.

Il progetto mira a creare un equilibrio tra il diritto al riposo e la necessità di rendere Avellino più viva e partecipata anche in orari non convenzionali. Una città che si trasforma dopo il tramonto senza perdere in sicurezza e qualità della vita ma al contrario arricchendosi di nuove possibilità.

In questo contesto l’amministrazione comunale si prepara a promuovere eventi, garantire servizi, sostenere le attività economiche notturne e rafforzare la sicurezza urbana con l’intento di costruire un modello innovativo di città notturna, dove la crescita avviene nel rispetto di tutti.

Un primo passo verso una Avellino capace di risplendere anche di notte.