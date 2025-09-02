Napoli accende i riflettori sulla mozzarella: dal 3 al 7 settembre torna il Bufala Fest

NAPOLI – Piazza Municipio si prepara a trasformarsi in un grande villaggio gastronomico a cielo aperto. Dal 3 al 7 settembre 2025 andrà in scena la nona edizione di Bufala Fest – non solo mozzarella, l’evento che celebra la filiera bufalina e le eccellenze agroalimentari del territorio.

L’ingresso sarà gratuito e i visitatori potranno degustare un menù completo a partire da 15 euro, con oltre 30 stand dedicati alle specialità ispirate alla mozzarella e non solo.

Un festival tra cultura e gusto

Ideata e organizzata da Creaeventi, la manifestazione nasce con l’obiettivo di valorizzare la mozzarella di bufala e l’intera filiera produttiva, creando un dialogo con quella ittica e con il comparto agroalimentare in senso più ampio.

La presentazione ufficiale del programma si è tenuta ieri a bordo della nave Msc World Europa. Ospite d’onore sarà Bill De Blasio, ex sindaco di New York, la cui presenza suggella l’amicizia tra due città dal forte richiamo internazionale, unite dal linguaggio universale del cibo e della cultura.

Il tema scelto per l’edizione 2025 è “Conoscenza – il sapere è nel sapore”. Tutti i giorni, dalle 12:30 a mezzanotte, i visitatori potranno assistere a show cooking, masterclass e degustazioni ospitate nell’Arena del Gusto, curata da Erny Lombardo, chef e coordinatore del progetto “dalla natura alla cucina del futuro”.

Le aziende protagoniste

Saranno oltre 30 le realtà gastronomiche che animeranno gli stand della kermesse, tra cui:

Fratelli La Bufala, La Molisana, Meat Vittorio, Cecere Visionary Dessert, Casatiè, Mennella, Maturo, Morsito, ‘A Malafemmena, Armando Scaturchio, Donna Rosaria, Trattoria Nennella, B Aoh, Pizzaioli Veraci, I Marigliano, Zito 41, San Carlo 17, Canova Urbana, Re Pazzo, Benvenuti al Sud, Pink House, Tufò, Del Gallo, Centodieci Gradi, Antica Pizzeria Chiaia, Donna Lucia Prisco, Caseificio Colonne, La Contadina, Kimbo, Guappa.

In programma anche la partecipazione della Scuola Dolce & Salato e di Casa Coldiretti, con l’attesissimo angolo dedicato ai selfie.

Orari

• Quando: dal 3 al 7 settembre 2025

• Dove: Piazza Municipio, Napoli

• Orari: tutti i giorni dalle 12:30 alle 24:00

• Ingresso: gratuito

Prezzi

• Menù completo: a partire da 15 euro

• Show cooking e talk: partecipazione libera e gratuita

L’evento si conferma come uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell’anno, capace di unire tradizione, innovazione e un programma culturale di alto profilo, in una cornice spettacolare nel cuore di Napoli.