Baiano-Napoli, studenti a rischio caos: il Comitato incalza l’EAV

BAIANO – A pochi giorni dalla riapertura delle scuole, torna puntuale la telenovela dei trasporti: treni che non ci sono, genitori in allarme e studenti che rischiano di restare a piedi. A dare voce alle proteste è il Comitato Civico E(A) Vitiamolo, che ha chiesto al presidente dell’EAV, Umberto De Gregorio, di attivare subito un servizio sostitutivo per la tratta Baiano-Napoli.

Il comitato guidato da Salvatore Alaia e Luigi Peluso si è ormai trasformato nell’unico vero sportello reclami del Baianese: i genitori si rivolgono a loro perché almeno qualcuno ascolta. Dopo aver raccolto le segnalazioni di numerose famiglie di studenti che frequentano gli istituti superiori dell’Agro-nolano, Alaia e Peluso hanno deciso di inoltrare una richiesta formale ai vertici dell’azienda di trasporto.

L’obiettivo è chiaro: garantire dal 15 settembre, giorno della riapertura delle scuole, un collegamento alternativo che eviti a ragazzi e famiglie disagi quotidiani. Una presa di posizione che conferma il ruolo del Comitato come punto di riferimento per l’intero territorio del Baianese, soprattutto quando le istituzioni sembrano dimenticare l’urgenza dei problemi reali.

E qui il sarcasmo si scrive da solo: l’EAV ,che di mestiere dovrebbe occuparsi di trasporti ,ha bisogno di essere “ricordata” che migliaia di studenti dovranno raggiungere le scuole ogni mattina. Il tempo stringe, la pazienza pure.

La domanda resta sospesa: vedremo autobus pronti a garantire il servizio, o assisteremo all’ennesimo spettacolo di studenti costretti a rincorrere un treno che non passa?