Avellino, il Tenente Andrea Spitale nuovo comandante del Nucleo Investigativo Forestale

AVELLINO — Il Tenente Andrea Spitale, 41 anni, originario di Siracusa, è il nuovo comandante del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale (N.I.P.A.A.F.) del Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino.

Con una formazione accademica in Geologia Applicata alla Gestione delle Risorse presso l’Università di Catania e l’abilitazione all’esercizio della professione di geologo, Spitale ha affiancato alla carriera militare un percorso di studi specialistici. Nel 2022 ha conseguito un Master di II livello in Intelligence all’Università della Calabria; più recentemente ha completato alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma un Master in Conservazione della Biodiversità e Contrasto ai Crimini Ambientali.

La sua esperienza operativa si è consolidata in Calabria, dove dal 2016 al 2023, con il grado di maresciallo, ha guidato il Nucleo Carabinieri Forestale di Santa Severina (Crotone). In quegli anni ha coordinato operazioni che hanno ottenuto riconoscimenti ufficiali e attenzione mediatica.

La nomina ad Avellino arriva dopo il superamento del concorso interno per ufficiali Forestali dell’Arma, che lo ha portato al grado attuale.

Il Tenente Colonnello Nicola Clemente, comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino, ha accolto Spitale sottolineando l’importanza della sua figura per il territorio: “La sua presenza rafforzerà le attività di prevenzione e repressione dei crimini ambientali, fondamentali per la tutela del patrimonio naturalistico irpino”.

Con questo nuovo incarico, Spitale si trova ora al centro di una sfida che intreccia professionalità, competenze scientifiche e la crescente necessità di difendere l’ambiente da reati che incidono direttamente sulla qualità della vita collettiva.