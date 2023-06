Musica al tempo di Vanvitelli alla Reggia di Caserta. Sabato 10 giugno ore 17.30 in Cappella Palatina

Il 10 giugno torna “Musica al tempo di Vanvitelli”, iniziativa del bando di valorizzazione partecipata della Reggia di Caserta, realizzata dall’Orchestra da Camera di Caserta.

Dopo l’esordio del 20 maggio scorso, il progetto “Musica al tempo di Vanvitelli”, realizzato dall’orchestra diretta da Antonino Cascio, prosegue sabato 10 giugno alle 17.30 nella Cappella Palatina, con la partecipazione, quale solista ospite, del fagottista Paolo Carlini. In programma brani di autori napoletani e d’Oltralpe ispirati alle Celebrazioni vanvitelliane.

Per l’occasione, infatti, saranno proposti l’Overture dall’opera L’Italiana in Londra di Domenico Cimarosa; la Sinfonia n. 83 La Poule di Haydn; il concerto per fagotto e orchestra KV 191 di Mozart. Quest’ultimo è un brano virtuosistico il cui Rondò finale è realizzato con una “regolata varietà” che rimanda a quanto colto da Vanvitelli nella musica d’oltralpe, in particolare di Johann Christian Bach.

“…Conviene confessare che la Musica non è più privativa dell’Italia. L’armonia, la dolcezza, la grazia, la regolata varietà, e tutt’altro che costituisce Musica e Melodia pratticata da questo valentissimo uomo (J.C. Bach) mi ha sorpreso come ogni altro di Napoli”.

L’idea di questo progetto trae spunto, infatti, da quanto lo stesso Luigi Vanvitelli intese in occasione della rappresentazione al Teatro di San Carlo dell’opera Alessandro nelle Indie di Johann Cristian Bach. Il grande architetto percepì il nuovo corso della musica europea e gli elementi distintivi che la caratterizzeranno in seguito.

La partecipazione all’iniziativa rientra nel costo ordinario del biglietto di ingresso/abbonamento al Museo. I biglietti “Serale Appartamenti” dalle 17 hanno un costo di 3 euro. Ultimo ingresso agli Appartamenti Reali è alle ore 18.15.

Restano valide le gratuità e riduzioni come per legge. I biglietti della Reggia di Caserta, contingentati per numeri e fasce orarie, sono in vendita su TicketOne oppure in biglietteria in piazza Carlo di Borbone.

Il Progetto, scelto dal Comitato scientifico nell’ambito del piano di valorizzazione della Reggia di Caserta si avvale del sostegno del MIC e della Regione Campania.

Un’anteprima dell’evento si terrà venerdì 9 giugno (ore 20.30) ad Aversa, nella Chiesa della SS. Trinità (S. Audeno), dove l’Orchestra da Camera di Caserta diretta da Antonino Cascio e Paolo Carlini al fagotto eseguiranno l’Overture dall’opera L’Italiana in Londra di Domenico Cimarosa; la Sinfonia n. 83 La Poule di Haydn; il concerto per fagotto e orchestra KV 191 di Mozart con la prolusione “Musicisti aversani al tempo di Vanvitelli” a cura del giornalista e scrittore Nicola De Chiara.