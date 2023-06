All’Anfiteatro romano di Avella arrivano i Manhattan Transfer: il leggendario quartetto vocale si esibirà alla XXVIII edizione del festival Pomigliano Jazz il 20 luglio.

I Manhattan Transfer festeggiano i 50 anni di carriera alla XXVIII edizione del festival Pomigliano Jazz in Campania. Giovedì 20 luglio 2023, il leggendario quartetto vocale vincitore di 10 Grammy Awards si esibirà all’Anfiteatro romano di Avella, nell’unica tappa in Campania della loro ultima tournée, 50th Anniversary and Final World Tour.

L’ensemble statunitense inserito nella Vocal Group Hall of Fame torna a esibirsi nel nostro paese dopo la pubblicazione dell’ultimo album FIFTY (Concord/Craft Recordings), pubblicato lo scorso anno. Si tratta di una raccolta di intramontabili successi – ripresi da album storici come “Brasil”, “The Junction”, “Extensions”, “Coming Out”, “The Offbeat of Avenues” e “Pastiche” – affiancati a inedite cover, registrata dal vivo con il sontuoso apporto dell’orchestra WDR Funkhausorchester.

Con tour sold out in tutto il mondo e milioni dischi venduti, la formazione fondata nel 1969 da Tim Hauser e Laurel Massé continua a portare voci melodiche e infuse di jazz a un pubblico nuovo e consolidato, che abbraccia diverse generazioni.

Le loro performance dinamiche e il senso dello stile li hanno portati a diventare uno dei gruppi musicali più iconici al mondo. Con la loro creatività, energia e raffinatezza, il gruppo è entrato a far parte del pantheon dell’industria dell’intrattenimento. Nel corso della carriera ha pubblicato 19 singoli e 29 album e la loro musica è stata ampiamente rappresentata nei principali film e programmi televisivi.

Riconosciuti per il loro suono unico, The Manhattan Transfer ha collaborato e registrato con una serie impressionante di artisti, tra cui Tony Bennett, Bette Midler, Smokey Robinson, Laura Nyro, Phil Collins, B.B. King, Chaka Khan, James Taylor e Frankie Valli.

Dopo la scomparsa nel 2014 del fondatore, Tim Hauser, la straordinaria carriera del quartetto è proseguita attraverso le voci di Janis Siegel, Alan Paul (entrambi titolari dagli esordi del gruppo nel 1972), Cheryl Bentyne (dal 1979) e Trist Curless (dal 2014).

I biglietti per assistere al concerto all’anfiteatro di Avella dei Manhattan Transfer – che avrà un set d’apertura con un artista annunciato nei prossimi giorni – sono disponibili sui circuiti Azzurro Service e Vivaticket e nei principali punti vendita regionali. Fino al 30 giugno è possibile acquistare i biglietti al costo speciale di 25 euro + prevendita. Successivamente e fino al giorno dello spettacolo il biglietto avrà un costo di 30 euro + prevendita. Per i ragazzi under 18 i biglietti sono disponibili al prezzo ridotto di 15 euro + diritti di prevendita.

Per informazioni: tel. 081 5934001– www.azzurroservice.net.