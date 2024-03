MUGNANO DEL CARDINALE. Selezione di n.1 esperto -funzioni tecniche nell’ ambito dei progetti del PNRR. L’Indignazione di Nuova Alleanza Popolare

(Riceviamo e Pubblichiamo).

NUOVA ALLEANZA POPOLARE è fortemente indignata e dice NO all’approvazione da parte dell’amministrazione comunale di Mugnano del Cardinale, della determina N.Rg 65 del 28.2.24,per la selezione di n. 1 esperto -funzioni tecniche nell’ ambito dei progetti del PNRR, decretando vincitore l’ Ing. Guido De Stefano e fin qui tutto normale, se non fosse che il vincitore è il fratello dell’assessore in carica Grazia De Stefano. Il vincitore percepirà un compenso pari a 115.098,69 euro per sole 603 giornate lavorative.

Ma davvero Mugnano merita questa tirannia? Cari Mugnanesi ricordate come si proponevano nel 2018 e successivamente nel 2023 questi signori? Come il NUOVO! Cosa avete notato di nuovo? Noi solo macchine e bancomat!

Il popolo di Mugnano merita RISPETTO!!!

Il popolo di Mugnano vi ha votato e deve sapere sapere perché tenevate e tenete tanto a non perdere la poltrona!!!

Mugnano deve sapere soprattutto CHI ha votato!!!

Ha votato coloro i quali hanno più volte fatto il salto della quaglia per accaparrarsi e per non perdere il “FAVORE” dall’amministrazione di turno!

Costoro…non hanno ideali ma solo tasche da riempire..sono mercenari!!!

A voi Mugnanesi diciamo: se avete figli ingegneri che hanno studiato e sacrificato una vita sui libri non perdete tempo assicuratevi solo di avere fratelli o sorelle assessori in carica al Carmine di Mugnano del Cardinale…è il comune dalle uova d’oro!!

Tutto deve cadere dal cielo, nulla per merito!!!

E stavolta dal cielo cari Mugnanesi son cadute POLPETTE!!!

A voi amministratori solo una parola V-E-R-G-O-G-N-A-T-E-V-I

I Consiglieri di minoranza