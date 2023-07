Mugnano – I vostri addobbi della Madonna del Carmine su Binews

A mezzanotte si è chiuso il nostro contest “Un addobbo per Maria Santissima del Carmine” con il quale avevamo voluto invitare tutti i fedeli a inviarci la foto del loro stendardo.

Nei piccoli paesi è tradizione abbellire i propri balconi con stendardi, fiori e coccarde in occasione delle festività religiose.

A Mugnano sono in corso di svolgimento i festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Carmine e tanti fedeli ci hanno inviato la foto dei loro addobbi.

“Cerca la tua e grazie per aver partecipato!”