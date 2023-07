Giffoni Film Festival 53esima edizione: “Indispensabili”

Il Festival del cinema per ragazzi a Giffoni Valle Piana, 53esima edizione, cominciato ieri, 20 luglio si concluderà sabato 29. Tanti ragazzi provenienti da circa ventidue nazioni, tutti insieme per l’evento cinematografico più atteso dell’anno dove tanti giovani, condividono la passione per il cinema, l’arte e la creatività. Tematica di quest’anno: Indispensabili. Una esperienza che dà la possibilità ai ragazzi di incontrare i loro idoli ed insieme scoprire i tanti talenti emergenti. Numerosi ospiti di fama internazionale si alterneranno sul blu carpet del Giffoni, personaggi televisivi, attori, registi, influencer cantanti, oltre ai vari workshop che daranno modo ai ragazzi di confrontarsi con i protagonisti del cinema. Tra gli ospiti di quest’anno, Carlo Verdone, Ludovica Martino, Sangiovanni, Giacomo Giorgio, Costantino della Gherardesca, Francesco Pannofino, Joe Bastianich e tanti altri ancora, oltre al Giffoni Music Concept 2023, l’evento musicale che anima l’Arena di Piazza Fratelli Lumiere. Sul palco, Ermal Meta, vincitore del Festival di Sanremo 2021 e rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest 2021, The Kolors, band pop-rock guidata da Stash Fiordispino, Angelina Mango, concorrente dell’ultima edizione di Amici. Una vera e propria occasione di unire la passione per il cinema e la musica.

www.giffonifilmfestival.it