Mugnano – Festa del Si dell’ Azione Cattolica

Nel giorno dell’Immacolata si è tenuta la “Festa del Si” dell’Azione Cattolica. La cerimonia che ha visto la partecipazione di centinaia di persone si è svolta durante la Santa Messa delle 18, nel Santuario di Santa Filomena, celebrata dal Rettore don Giuseppe Autorino.

“La Vergine Maria Immacolata, che ha guidato anche S. Filomena nel martirio, possa accompagnare tutti noi nel dire il nostro “SÌ”. I cordoni di S. Filomena, portati all’altare e benedetti, ci aiutino a pregare per crescere nella santità. Un ringraziamento a tutti i partecipanti, all’amministrazione comunale, alla proloco, al comitato festa”, queste le parole del Rettore, al termine della Celebrazione. Quello dei soci di Azione Cattolica è stato un Si convinto a Maria e a Gesù, per seguire il loro esempio, non chiudendosi in sé stessi, ma per servire la comunità. La funzione si è conclusa con l’esibizione degli zampognari, offerta dalla proloco “Rimettiamoci Insieme” . Poi tutti i presenti si sono recati in piazza Umberto I, per assistere all’accensione delle luminarie natalizie e ad uno spettacolo di intrattenimento, il tutto offerto dall’amministrazione comunale.

