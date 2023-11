MUGNANO DEL CARDINALE. Successo la giornata di prevenzione organizzata da Lions Club Nola “Ottaviano – Augusto”.Video

Nella cornice di Mugnano del Cardinale, un importante evento di prevenzione e sensibilizzazione ha illuminato la mattinata del 12 novembre in occasione della Giornata Mondiale del Diabete. L’associazione “Lions Club Nola Ottaviano Augusto,” in collaborazione con altre associazioni locali, ha orchestrato uno screening gratuito di visite specialistiche. L’evento si è svolto con successo presso l’area antistante il “Fuor rouses bar” in via Nazionale delle Puglie 247.

La iniziativa ha fornito a tutti i partecipanti un’opportunità preziosa per sottoporsi a esami e consulenze specialistiche, focalizzandosi in particolare sulla salute in relazione al diabete e alle sue correlazioni. Un team di specialisti altamente qualificati ha reso disponibili consulenze gratuite, rispondendo alle domande dei partecipanti sui rischi legati al diabete, sulle misure preventive e sulle possibili terapie.

L’evento ha messo in luce l’impegno della comunità locale nella promozione della salute e nella prevenzione delle malattie, specialmente in un contesto in cui il diabete rappresenta una sfida crescente. La scelta di offrire visite specialistiche gratuite ha reso accessibile a tutti una valutazione della propria salute, dimostrando come la prevenzione possa essere il primo passo verso uno stile di vita più sano.

La location dell’evento, l’area antistante il “Fuor rouses bar,” ha reso la giornata non solo informativa ma anche accogliente e accessibile a tutti. La collaborazione tra il Lions Club Nola Ottaviano Augusto e altre associazioni locali ha rafforzato il senso di unità nella lotta contro il diabete, evidenziando come la comunità possa unirsi per affrontare le sfide legate alla salute.

Gli esperti presenti hanno sottolineato l’importanza della consapevolezza e della prevenzione nella gestione del diabete, incoraggiando i partecipanti a adottare uno stile di vita sano e a sottoporsi regolarmente a controlli medici preventivi.

In conclusione, questa iniziativa a Mugnano del Cardinale si è rivelata non solo un’occasione di prevenzione, ma anche un esempio tangibile di come la comunità possa unirsi per promuovere la salute e sensibilizzare sulla gestione responsabile delle malattie, contribuendo a costruire un futuro più sano per tutti.