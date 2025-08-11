Mugnano del Cardinale, “Semi di riscatto”: il lavoro verde per un nuovo percorso di inclusione sociale

MUGNANO DEL CARDINALE – Un’iniziativa concreta e di forte valore sociale prende il via a Mugnano del Cardinale. Il Comune, in sinergia con l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Avellino (UEPE) e la Cooperativa Sociale “Il Germoglio”, ha dato il via al progetto “Semi di riscatto”, pensato per favorire il reinserimento delle persone in esecuzione penale esterna attraverso la cura del verde pubblico e attività di formazione.

Il percorso prevede la manutenzione di aree verdi, l’allestimento di orti sociali e laboratori di responsabilizzazione, con l’obiettivo di offrire ai partecipanti competenze utili non solo per il lavoro, ma anche per una positiva reintegrazione sociale. Un impegno che restituisce al territorio spazi più accoglienti e vivibili, con un duplice valore ambientale e umano.

L’amministrazione comunale sottolinea l’importanza di un modello di giustizia che non si limiti alla sanzione, ma punti al recupero attraverso il lavoro e l’inclusione, strumenti fondamentali per costruire una comunità più sicura e coesa. «Investire nel recupero delle persone significa investire nella serenità e nel futuro di tutti», spiegano i promotori dell’iniziativa.

“Semi di riscatto” rappresenta così un esempio di integrazione tra riqualificazione urbana, solidarietà e sostenibilità ambientale, una sfida per far crescere insieme la comunità e ogni suo singolo cittadino, in un’ottica di responsabilità condivisa e di speranza per il domani.