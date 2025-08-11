Ottaviano: ripresi i lavori su via G. Di Prisco dopo il sequestro per incidente

OTTAVIANO — Sono ufficialmente iniziati i lavori di riapertura di via G. Di Prisco, la strada chiusa da settimane a seguito di un sequestro scaturito da un grave incidente che ha coinvolto alcuni operai. Lo ha annunciato ieri il sindaco di Ottaviano, Biagio Simonetti, tramite un post sulla sua pagina Facebook.

“Seguiamo con attenzione ogni fase per consentire, in tempi brevi, la riapertura di una strada chiusa da settimane a causa del sequestro seguito al grave incidente che coinvolse degli operai,” ha scritto il primo cittadino, sottolineando l’importanza di restituire alla città un’arteria fondamentale per la viabilità e la quotidianità dei residenti.

Simonetti ha inoltre rivolto un ringraziamento speciale al consigliere delegato ai lavori pubblici, Vincenzo Caldarelli, per il suo impegno e la collaborazione costante nel seguire l’evolversi della situazione.

L’intervento rappresenta un passo cruciale per il ritorno alla normalità in una zona strategica per il traffico cittadino, dopo le difficoltà causate dall’incidente e dalle successive misure cautelari.