Nola: rinvenute armi e munizioni dalla Polizia di Stato.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare, nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato di Nola, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso uno stabile in disuso in trivio di Aiano dove, ben occultati e all’interno di un borsone, hanno rinvenuto e sequestrato un fucile a canne mozze cal. 12, un fucile ad aria compressa, una pistola antica e 90 cartucce di diverso calibro.