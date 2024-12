MUGNANO DEL CARDINALE. Pellegrinaggio Giubilare al Santuario di Santa Filomena: Un Passo Verso il Giubileo 2025. VIDEO

Un momento di profonda spiritualità ha contraddistinto il Pellegrinaggio Giubilare organizzato dalla Seconda Zona Pastorale presso il Santuario di Santa Filomena. L’evento si è svolto in preparazione al Giubileo del 2025, rappresentando un’importante tappa di riflessione e preghiera per le comunità partecipanti.

La presenza e l’entusiasmo delle diverse comunità parrocchiali hanno reso l’incontro un’esperienza unica e toccante, rafforzando il senso di unità e condivisione nella fede. Il Santuario, luogo simbolico e di profonda devozione, è stato il cuore di celebrazioni intense, segnate dalla preghiera e dalla meditazione sul tema della speranza e della rinascita, valori centrali del prossimo Giubileo.

Questo pellegrinaggio non è stato solo un momento di raccoglimento spirituale, ma anche un’occasione per rinnovare il legame con Santa Filomena, patrona delle cause difficili e fonte di ispirazione per tanti fedeli.

L’incontro si è concluso con un rinnovato spirito di comunità, lasciando nei cuori dei partecipanti la gioia di camminare insieme verso il grande evento del Giubileo 2025.