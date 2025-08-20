Ferrovie dello Stato: 20.000 assunzioni entro il 2029 in tutta Italia

Ferrovie dello Stato Italiane lancia un ambizioso piano di assunzioni: entro il 2029 il Gruppo prevede di inserire 20.000 nuove risorse, portando l’organico complessivo a circa 105.000 dipendenti. L’iniziativa rientra nel nuovo Piano Strategico quinquennale e punta a rafforzare il personale tecnico, operativo e specializzato in settori innovativi.

Le opportunità di lavoro riguardano diversi profili: macchinisti, capitreno, operatori e tecnici di cantiere, ingegneri, architetti, esperti IT, così come figure aziendali in risorse umane, marketing, amministrazione e legale. Particolare attenzione è riservata ai giovani, con programmi di stage, tirocini e percorsi formativi in collaborazione con università e scuole tecniche.

L’azienda invita a candidarsi attraverso il portale ufficiale “Lavora con noi” (fsitaliane.it), dove è possibile consultare le posizioni aperte, inviare candidature spontanee e partecipare a bandi pubblici. Entrare in FS significa contribuire a progetti strategici per il Paese, dalla mobilità sostenibile alla digitalizzazione dei servizi ferroviari.