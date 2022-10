MUGNANO DEL CARDINALE. L’incidente di questa notte, la condizione dei feriti

La condizione dei feriti del sinistro stradale avvenuto questa notte a Mugnano del Cardinale e trasportati dal 118 in ospedale è la seguente: Tre dei passeggeri sono giunti in ospedale in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale Moacati di Avellino dove sono tutt’ora ricoverati, (due di Camposano e 1 di Avella, giovani dai 19 ai 21 anni) per trauma cranico e contusioni varie per il corpo oltre a ferite lacero contuse, ma la loro condizione non preoccupa i sanitari che comunque li tengono sotto osservazione costantemente. Per gli altri due coinvolti la loro condizione di salute e buona e non sono ricoverati. Le auto coinvolte nel sinistro sono una Pegeout 208 e una Fiat Bravo.