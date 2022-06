SANT’Oggi. Lunedì 27 giugno la chiesa ricorda san Cirillo d’Alessandria e sant’Arialdo da Cucciago

Oggi 27 giugno la chiesa ricorda, nacque a Teodosia d’Egitto o ad Alessandria d’Egitto nel 370-380. Venne presto avviato alla vita ecclesiastica e ricevette una buona educazione, sia culturale che teologica. Nel 403 era a Costantinopoli al seguito dello zio Teofilo, vescovo di Alessandria, e qui partecipò al Sinodo detto ad quercum (della Quercia), che depose il vescovo della città, san Giovanni Crisostomo, segnando così il trionfo della sede alessandrina su quella, tradizionalmente rivale, di Costantinopoli, dove risiedeva l’imperatore. Alla morte dello zio, l’ancora giovane Cirillo, il 15 ottobre 412, fu eletto vescovo della Chiesa di Alessandria, che governò con grande energia per 32 anni, mirando sempre ad affermarne il primato in tutto l’Oriente, forte anche dei tradizionali legami con Roma. Qualche anno dopo, nel 417-418, Cirillo si dimostrò realista nel ricomporre la rottura della comunione con Costantinopoli, che era in atto ormai dal 406 in conseguenza della deposizione di Giovanni Crisostomo. Ma il vecchio contrasto con la sede costantinopolitana si riaccese una decina di anni più tardi, quando nel 428 fu eletto Nestorio, un monaco di formazione antiochena. Il nuovo vescovo di Costantinopoli, infatti, suscitò presto opposizioni perché nella sua predicazione preferiva per Maria il titolo di «Madre di Cristo» (Christotókos), in luogo di quello di «Madre di Dio» (Theotókos). Motivo di questa scelta di Nestorio era la sua adesione alla cristologia di tipo antiocheno che, per salvaguardare l’importanza dell’umanità di Cristo, finiva per affermarne la divisione dalla divinità. E così non era più vera l’unione tra Dio e l’uomo in Cristo e, naturalmente, non si poteva più parlare di «Madre di Dio». La reazione di Cirillo, che intendeva sottolineare l’unità della persona di Cristo, fu quasi immediata, e si dispiegò con ogni mezzo già dal 429, rivolgendosi anche con alcune lettere allo stesso Nestorio, invitandolo invano a ritrattare le proprie tesi. Nestorio e Cirillo si appellarono a papa Celestino I, che convocò un concilio a Roma, in cui Nestorio fu condannato e minacciato di deposizione se non avesse ritrattato entro 10 giorni le proprie teorie. Cirillo fu incaricato di trasmettere a Nestorio la lettera di diffida del papa, alla quale aggiunse la formula di fede approvata nel 430 in un sinodo ad Alessandria e una lista di 12 anatemi. Di fronte al mancato accordo, l’imperatore Teodosio II convocò nel 431 un concilio a Efeso. L’assemblea si concluse con il primo grande trionfo della devozione a Maria e con l’esilio di Nestorio che non voleva riconoscere alla Vergine il titolo di «Madre di Dio», a causa di una cristologia sbagliata, che apportava divisione in Cristo stesso. Dopo avere così prevalso sul rivale e sulla sua dottrina, Cirillo seppe però giungere, già nel 433, a una formula teologica di riconciliazione con gli antiocheni. Negli anni seguenti si dedicò in ogni modo a difendere e a chiarire la sua posizione teologica fino alla morte. Morì il 27 giugno 444.