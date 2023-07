MUGNANO DEL CARDINALE. Installazione di antenna 5G a pochi passi da scuola. Pepe (PD) chiede tavolo tecnico, la richiesta è disattesa

A Mugnano del Cardinale una società privata di telefonia ha fatto richiesta di installare nel comune mandamentale un proprio ripetitore di segnale 5G, da ubicarsi nei pressi della Provinciale. Sul punto è intervenuto il segretario cittadino del Pd, avv. Michele Pepe, che fa parte anche della commissione paesaggistica comunale, chiedendo: “la convocazione di un tavolo tecnico per valutare le cause e gli effetti di tale realizzazione tenendo presente del diritto alla salute dei cittadini e l’eventuale deturpamento del paesaggio circostante”. Così si legge nella missiva indirizzata al Comune e a tutti gli organi competenti. La richiesta del segretario cittadino pd e membro della Commissione Paesaggistica locale però non ha sortito effetti, rimanendo lettera morta, la preoccupazione è relativa anche al fatto che l’antenna verrebbe installata a soli 250 metri dall’asilo scolastico la cui salute dei bimbi va salvaguardata.

A questo punto il segretario Pd Pepe non esclude la possibilità di organizzare ulteriori iniziative, come una raccolta firma da parte dei residenti contro l’installazione del traliccio o addirittura forme di proteste più incisive. Vedremo nei prossimi giorni quale sarà l’evolversi della situazione.

Ecco l’istanza presentata