MUGNANO DEL CARDINALE. Il giorno dopo la Processione di Santa Filomena arrivano le critiche per il sindaco Napolitano. Ecco perchè

Ieri pomeriggio a Mugnano del Cardinale è andata in scena la solenne processione di Santa Filomena con la presenza del sindaco Alessandro Napolitano, dell’assessore Fulvio Litto e altri membri dell’amministrazione locale. Ma quello che non ha convinto alcuni fedeli, devoti alla Santa, la partecipazione del primo cittadino al corteo senza indossare la fascia istituzionale, quella tricolore. A puntualizzare tale mancanza è Raffaella Ferrentino, avvocato di Nocera Inferiore, devota e facente parte della Confraternita, che scrive:

“Faccio le mie congratulazioni al Rettore ed agli organizzatori del Festival della cultura davvero originale ed un’occasione per conoscere i talenti della nostra Regione. In qualità di religiosa e turista ho scoperto grazie all’ Arciconfraternita di Santa Filomena le bellezze di Mugnano del Cardinale e le sue opere d’arte. Mi sento di fare un plauso al Santuario per il grande impegno profuso per quest’ anno nell’organizzare eventi legati al culto Filomeniano davvero interessanti. Non faccio lo stesso plauso alle Istituzioni locali che non ho visto presenti solo per delle passerelle. Mi permetto di ricordare al Sig. SINDACO che Santa Filomena è la coopatrona di Mugnano del Cardinale e che ha reso il suo Comune conosciuto in tutto il mondo. Questa Santa ha fatto grandi miracoli per i Mugnanesi e vedere in processione sfilare il Sindaco senza la fascia istituzionale per dare dignità alla V.M mi ha ferito il cuore. INVITO QUINDI LE ISTITUZIONI A CREDERE DI PIÙ IN SANTA FILOMENA E NON GIRARE LE SPALLE AL SANTUARIO che oggi registra un turismo di fede grazie a Santa Filomena. Spero che qualche Consigliere ascolti la mia preghiera già resa al Sindaco di mettere un’ immagine della Santa nell’aula consiliare perché rappresenta la storia e la cultura del popolo. Approfondite la straordinaria storia di Santa Filomena e forse certi errori non si commettono. BUONA FESTA DELL’ ASSUNZIONE e grazie a chi mi ha dato accoglienza e rispetto di turista”.