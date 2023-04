Giovedì 27 aprile alle ore 20 la campagna elettorale di Mugnano del Cardinale entra nel vivo in vista delle elezioni del 14 e 15 maggio, i primi ad uscire allo scoperto quelli della lista “Nuova Alleanza Popolare” capeggiata dal candidato sindaco dott. Filomeno Caruso che in piazza San Giacomo in via Montevergine si presenta agli elettori. Sarà l’occasione per conoscere i candidati della lista e ascoltare il primo comizio da candidato a sindaco del dottor Filomeno Caruso.