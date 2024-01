MUGNANO DEL CARDINALE. Celebrazione Solenne al Santuario di Santa Filomena: La Festa del Patrocinio presieduta dal Vescovo Francesco

Il 14 gennaio 2024 sarà una giornata di significativo rilievo per la comunità di Mugnano del Cardinale, in quanto il Santuario di Santa Filomena accoglierà una solenne Celebrazione Eucaristica in onore della Festa del Patrocinio. L’evento, che avrà inizio alle 11:00, sarà presieduto dal Vescovo Francesco Marino, figura di spicco e guida spirituale della diocesi.

Il Santuario di Santa Filomena, luogo di fede e devozione per i fedeli della zona, si prepara ad accogliere numerosi devoti e visitatori per questa cerimonia speciale. La Festa del Patrocinio è un momento di profonda spiritualità, in cui la comunità si unisce in preghiera e ringraziamento alla patrona Santa Filomena.

Il Vescovo Marino, con la sua presenza, aggiunge un valore significativo alla celebrazione, conferendo un carattere solenne e spirituale all’evento. La sua guida spirituale è un faro per la comunità, e la celebrazione sarà un’opportunità unica per i fedeli di ricevere la sua benedizione e ascoltare le sue riflessioni spirituali.

La Festa del Patrocinio è un momento di unità e devozione, in cui la comunità si raccoglie per celebrare la patrona Santa Filomena e invocare la sua intercessione. I fedeli portano con sé le loro preghiere, i ringraziamenti e le suppliche, creando un’atmosfera di comunione e spiritualità.

La celebrazione eucaristica non è solo un momento di preghiera, ma anche un’occasione per riflettere sulla fede e la devozione che legano la comunità al suo patrono. La presenza del Vescovo aggiunge un elemento di elevazione spirituale, guidando i fedeli in un cammino di riflessione e contemplazione.