AVELLA. Real Avella investe nella Crescita Sportiva con l’arrivo di Emanuele D’anna nell’Equipe Tecnica

La Scuola Calcio Real Avella, nota per il suo impegno nella formazione calcistica giovanile, annuncia oggi un importante arricchimento del suo staff di allenatori e preparatori. Tra le nuove leve che si uniscono al team, spicca la figura di Emanuele D’Anna, ex calciatore di prestigio con esperienze in club come Milan, Chievo Verona, Juve Stabia, Arezzo, Piacenza, e Benevento.

Il Presidente Gennaro Pecchia ha fortemente voluto questo connubio, consolidando una collaborazione basata su una lunga e solida amicizia tra lui e D’anna. La presenza di una figura di tale calibro all’interno di una scuola calcio di dimensioni più contenute rappresenta un importante passo avanti per il Real Avella, dimostrando l’attenzione e la dedizione verso la crescita sportiva dei giovani talenti locali.

Mister Balletta Crescenzo, figura chiave nell’organico tecnico, continua a portare la sua professionalità e perseveranza, contribuendo al successo della scuola calcio. Ad affiancarlo, troviamo Antonio Alibrandi, Pasquale Venezia, Carbone, specializzato come preparatore dei portieri, e altri validi collaboratori. L’obiettivo di questo team è fornire ai giovani calciatori una formazione completa ed efficace, che vada oltre il semplice apprendimento tecnico.

Emanuele D’Anna, con la sua esperienza e il bagaglio accumulato nei campi di Serie A, arricchisce la proposta formativa del Real Avella. Il suo contributo mira a introdurre metodi di allenamento avanzati e strategie vincenti, ispirandosi alle dinamiche proprie delle squadre di massimo livello.

Un elemento distintivo è l’offerta di sedute in palestra, una volta a settimana, da parte del preparatore Carbone, evidenziando l’approccio completo alla formazione dei giovani atleti. Questa iniziativa mira a sviluppare non solo le abilità calcistiche, ma anche la resistenza fisica e la forza necessaria per affrontare le sfide sempre più competitive nei campionati provinciali e regionali.

In conclusione, l’arrivo di Emanuele D’Anna e l’ampia competenza dello staff tecnico del Real Avella rappresentano una scommessa ambiziosa sulla crescita sportiva e umana dei giovani calciatori. La scuola calcio si conferma così come una realtà dinamica e attenta alle esigenze dei suoi allievi, aprendo loro le porte a un futuro ricco di opportunità e successi nel mondo del calcio.