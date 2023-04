MUGNANO DEL CARDINALE (AV). “Rispettiamo gli appositi spazi elettorali”, l’invito del maresciallo della P.M. Giovanni Masucci

La campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale a Mugnano del Cardinale sta entrando nel vivo e come in ogni competizione amministrativa arrivano le affissioni che stanno tappezzando la cittadina di pubblicità elettorali. Sul punto interviene il comandante della Polizia Municipale di Mugnano il maresciallo Giovanni Masucci che invita tutti i candidati di entrambe le liste al rispetto delle regole di affissione rispettando gli appositi spazi di via Roma, viale De Lucia e via Vittorio Emanuele, evitando l’affissione in luoghi non autorizzati per un rispettare il decoro urbano della cittadina.

Un avvertimento questo perchè nei prossimi giorni si inizierà ad elevare multe a chiunque affigga manifesti fuori dagli spazi assegnati.