Mugnano del Cardinale (AV) – La Pro Loco dona un sostegno alle tradizionali Feste Mugnanesi.

“Dopo i due anni di pandemia, in cui non è stato possibile organizzare eventi e manifestazioni, la Pro Loco si è trovata a avere una disponibilità economica grazie ai provenienti del 5×1000. Potevamo gestire questa somma organizzando una serie di eventi nel corso dell’ estate, invece abbiamo preferito sostenere i Comitati di tutte le Feste di Mugnano, trovatasi anche loro in una situazione particolarmente difficile causa Covid. Cosi abbiamo pensato di offrire un contributo artistico, inserendo un evento nel contesto di ogni Festa.

I Bottari di Macerata Campana per la Festa di S.Antonio la sera del 28 Giugno. I Toledo Cover ufficiale di Pino Daniele per la Festa Patronale della Madonna delle Grazie il giorno 09 Luglio.

I Fantastik Fly Cover ufficiale dei Pooh per la Festa della Madonna del Carmelo il giorno 16 Luglio. Non solo Lucio, Cover ufficiale Lucio Battisti per la Festa di Santa Filomena il giorno 13 Agosto. Siamo fieri ed orgogliosi di questa iniziativa che sosterrà le iniziative dei Comitati, che tanto si prodigano per portare avanti con sacrifici e passione le tradizionali Feste Mugnanesi.”

