MUGNANO DEL CARDINALE (AV). Avv. Michele Pepe: “Altra Vergogna: Autorizzata la Costruzione del Mausoleo Antenna 5G a Mugnano, Accanto alle Scuole”

(Riceviano e pubblichiamo). Altra Vergogna… Cittadini di Mugnano a breve una nuova piramide di giza abbellirà il nostro paese. Autorizzazione paesaggistica per la costruzione del mausoleo antenna 5G Iliad a 300 metri di distanza dalle scuole in via san Silvestro. Ci lamentiamo di morti improvvise, aumenti di neoplasie, ed invece ecco i risultati. Davanti al dio denaro non ci sono morti che tengono. In primis volevo informare che il sottoscritto in qualità di membro della commissione paesaggistica del comune di Mugnano ha da sempre manifestato il dissenso circa questo scempio a compiersi. Unico modo per tutelare i cittadini era quello di appellarsi alle norme ambientali. Ma forse tutto ciò non è avvenuto in quanto vi erano accordi ben diversi. Ed ancora per quanto tempo ancora Mugnano dovrà subire senza sollevare dubbi, eccezioni. Difendere il diritto alla salute dei propri cittadini dovrebbe essere la base di una buona amministrazione. Non sarò nessuno ma farò valere il mio essere nessuno sempre e comunque. Avv. Michele Pepe