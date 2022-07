MUGNANO DEL CARDINALE. Accusato di lesioni aggravate viene assolto dalle accuse

I fatti risalgono a qualche anno fa, nel mese di luglio del 2020, quando una lite dinanzi ad un Bar di Via Nazionale delle Puglie a Mugnano del Cardinale tra due ragazzi aveva avuto strascichi penali. L’accusa per uno dei due giovani del posto, di Mugnano del Cardinale, era di lesioni aggravate. L’altra parte infatti si era costituita parte civile nel procedimento chiedendo un risarcimento danni per le lesioni patite e certificate dall’ospedale nolano. L’imputato, difeso dall’avv. Liberato Saveriano, è stato oggi assolto dal Tribunale dalle gravi accuse perchè il fatto non sussiste. Accolta la linea difensiva dell’avvocato Saveriano che ha fatto rientrare il tutto nella legittima difesa dell’imputato.