Si è concluso ieri presso il Tribunale in composizione monocratica di Milano, un processo per 642 c.p. (truffa alle assicurazioni) che vedeva imputati due cittadini di Mugnano del Cardinale. Il giudice, a seguito dell’istruttoria dibattimentale in cui è emersa l’assenza dell’elemento materiale e soprattutto l’assenza dell’elemento psicologico, ha ritenuto di mandarli assolti perchè il fatto non sussiste. I due imputati erano difesi dall’avvocato Liberato Saveriano.