Mugnano- Baiano – Festa di pensionamento per la prof.ssa Francaserafina Miro

È terminato il percorso di insegnamento della prof.ssa Francaserafina Miro, dopo 42 anni, 2 mesi e 20 giorni di onorato servizio. Dopo aver trascorso 37 anni nell’I.C. Parini. Iniziò la sua carriera avendo come dirigente il prof. Napolitano, papà dell’attuale d.s. Pasquale Napolitano.

“In tutti questi anni ci sono stati momenti di luce, di ombre che non ti scuotono, ti fortificano perché leggi i limiti dell’altro, ma non ti fermi” – così la prof. Miro nel suo discorso di congedo.

Gli auguri alla neo pensionata giungono dalla redazione di Binews.