MOSCHIANO (AV). Il parroco Don Vito Cucca: “ad eccezione del concerto di D’Alessio, eventi in programma tutti confermati”

Il parroco don Vito Cucca interviene a pochi giorni dall’inizio della festa per rassicurare la comunità di Moschiano e afferma: “Avviso per la comunità di Moschiano. In qualità di parroco e portavoce del comitato festa vorrei tranquillizzare la popolazione sull’organizzazione della festa patronale, sia religiosa che civile. A parte la sospensione del concerto di Gigi D’Alessio – per problemi burocratici e logistici – tutti gli altri eventi sono confermati, da domani 4 agosto fino al giorno 9 agosto! A breve sarete informati se ci sarà un artista (in sostituzione) per il giorno 10 a conclusione della festa! Evitiamo di alimentare dicerie e malumori…godiamoci questi giorni di grazia, di aggregazione e anche di distensione! Il comitato festa continuerà a lavorare per voi e con voi, in sintonia con le autorità civili e militari, e senza dimenticare che ogni sacrificio è fatto in onore di Maria Ss. della Carità, nostra mamma celeste! Auguri a tutti”.