Contrada (Av): Bilancio positivissimo in questa estate ricca di eventi.

Positivissimo il bilancio degli eventi religiosi, civili e sportivi che si sono succeduti in questo caldissimo mese di luglio a Contrada.Il calendario degli appuntamenti è stato inaugurato con la festa padronale in onore di San Michele Arcangelo ed è poi proseguito con i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine e di Sant’Anna.

Di poi, le serate dei Contradesi sono state allietate da due manifestazioni che rappresentano un’appuntamento fisso ed irrinunciabile dell’estate.

Circus in Borgo e la Risacca sott’o Piesco che sono ormai annoverate tra le manifestazioni di eccellenza nel panorama degli eventi in Irpinia così come nelle altre province campane. Diremo che a Contrada si è ballato, mangiato e si è ascoltata buona musica, il tutto all’insegna del sano divertimento e della spensieratezza assoluta. Il Sindaco De Santis così si esprime in merito a questa grande estate contradese

“Sarebbe troppo lungo annoverare i registi, gli attori e le comparse che hanno reso spettacolare il nostro Paese in questo mese di luglio ormai trascorso; ad ognuno di loro i miei personali ringraziamenti e quelli di tutta l’Amministrazione Comunale, in particolare della consigliera delegata alle associazioni Marika Guerriero, per aver collaborato in sinergia con le istituzioni civili e militari presenti sul territorio.

Sincera gratitudine al Comando dei Carabinieri di Forino, in persona dei marescialli Fresa e Di Maio, alla Polizia Municipale di Contrada e alla Procivis sezione di Contrada per aver garantito ordine pubblico e sicurezza”. Da .Bio