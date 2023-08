Ariano Irpino (AV), installata protezione ai lati del viadotto di accesso al centro storico della città.

Nel mese di Marzo dello scorso anno 2022, Bassa Irpinia News, pubblicò un articolo in relazione ai suicidi avvenuti da parte di alcune persone, che per togliersi la vita si erano gettate dal viadotto di accesso al centro storico, della città di Ariano Irpino.

Nell’articolo pubblicato, si metteva in evidenza la mancanza di una adeguata protezione, che scoraggiasse le persone dal compiere atti estremi come quello di togliersi la vita, usando l’altezza del viadotto.

Dopo qualche giorno, l’ Amministrazione Comunale, retta dal Sindaco Enrico Franza, con un comunicato portò a conoscenza di un progetto già in essere, che prevedeva appunto la messa in sicurezza di ambi i lati del viadotto.

Cosa, che è avvenuta, e di cui diamo atto al Sindaco Franza, che in poco più di un anno, ha mantenuto fede a quanto dichiarato, quindi esempio di serietà amministrativa.

Possiamo, anche affermare che la protezione tecnica adottata, per l’installazione della rete in pannelli metallici, non toglie niente allo splendido panorama che si gode dal viadotto, con sullo sfondo Valle Ufita, ad est Villanova Del Battista, Flumeri e Trevico, e a sud Ovest Guardia Dei Lombardi, Frigendo, Grottaminarda, Melito Irpino e Bonito.

Ci auguriamo, che quanto adottato dall’ Amministrazione Comunale di Ariano Irpino, faccia da deterrente, a quanto già accaduto in passato.

Carmine Martino